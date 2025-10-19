Le nostre PAGELLE: Nicolussi corre tanto, ma non serve a niente, Fagioli pietanza sciocca. Pioli a quando una scintilla?

De Gea: 6 Vede la palla all'ultimo e allora si getta in ritardo sulla conclusione di Leao, bella ma onestamente non irresistibile. Però si riscatta con gli interessi andando a togliere un tiro ravvicinato di Gimenez sotto la traversa. Sul rigore niente da fare

Pongracic: 6 Se gli togli un paio di amnesie inspiegabili, qualcosa di positivo lo puoi tirare fuori, specie quando la squadra è in fase difensiva. Di certo non è positivo la ciabattata che ci ha fatto vedere dal limite al 96'.

Marì: 6 Vede Pongracic in uno contro uno contro Leao e lui raddoppia in maniera efficace. Se la Fiorentina perde anche questa non è certo colpa sua.

Ranieri: 5,5 Va su in area del Milan a fare la sponda dalla quale nasce la carambola rossonera prima e il gol di Gosens dopo. Poi è la solita solfa nel senso che è tutta una partita la sua sul filo del nervosismo, della polemica con arbitro e avversari e se una palla arriva in area arriva Gimenez ad anticiparlo.

Dodo: 6 Un paio di giocate in situazione di difficoltà, una buona accelerazione sulla destra, un destro dal limite finito altro. Siamo di bocca buona, ci accontentiamo di questo in mezzo al poco.

Mandragora: 5 Se concedi un metro abbondante, pure il destro e il centro del campo a Leao ci sta che la Fiorentina possa prendere gol anche se il portoghese si trova ai venti metri dalla porta viola. I dettagli fanno la differenza ad alti livelli. Sohm: SV.

Nicolussi Caviglia: 4,5 Corre tanto, tantissimo, più di tutti, peccato che tutta questa corsa non serva assolutamente a nulla se non a creare un tiro da 25 metri finito ampiamente a lato. Dzeko: SV.

Fagioli: 4,5 E' come una pietanza scotta e completamente senza sale. Ma almeno mangiare serve per sopravvivere, vederlo giocare invece…

Gosens: 6 Da zero metri, dopo un rimpallo Maignan-Gabbia, segna il gol più facile della sua carriera. Tanto facile quanto insperato e importante. L'acuto del tedesco è questo, ma il segnale che arriva dalle sue parti è flebile. Parisi: 5 Gimenez si sente toccare e si getta a terra. La sua mano tesa a fermare l'attaccante è però perfettamente inutile. In presenza di un protocollo Var che è fallace e di un arbitro che non si prende la minima responsabilità, bisogna evitare certi tipi di interventi.

Fazzini: 5,5 Ci prova a muoversi in lungo e in largo, a farsi dare la palla. Poi però c'è anche da creare qualcosa e da quel punto di vista non accade molto. Gudmundsson: 5 Che dire? Provate a farlo giocare sempre con la maglia dell'Islanda per vedere se qualcosa cambia. Con quella della Fiorentina continua a non essere pervenuto.

Kean: 5 Tra che non è al meglio, tra che la squadra in generale fa molta fatica a costruire qualcosa, vive una serata di ombra assoluta alla quale comunque contribuisce anche lui, non controllando neanche quei (pochi) palloni che riceve. Piccoli: SV.

Pioli: 4 Al netto di un rigore che si può definire ridicolo...zero tiri, zero occasioni, zero vittorie, quarta volta in cui la Fiorentina viene rimontata (e terza volta in cui viene superata) e soprattutto ultimo posto in classifica. Verrà un momento in cui qualcuno farà qualcosa per provare a cambiare questa situazione patetica?