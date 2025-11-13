Mutu: "Ma di che cosa stiamo parlando? Dzeko è un grandissimo calciatore"

Sabato prossimo la Bosnia affronterà la Romania in una gara valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Mutu o Dzeko?

E i rumeni si stanno chiedendo in questi giorni, tra le altre cose, chi sia migliore tra Adrian Mutu, che ha appeso le sue scarpe al chiodo qualche anno fa, e l'attuale attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko, che viene temuto nonostante sia arrivato ormai alla soglia dei 40 anni.

Le parole del Fenomeno

Lo stesso Mutu si è lasciato andare ad una dichiarazione in merito, dicendo: “Ma di che cosa stiamo parlando? Dzeko è un grandissimo calciatore. Punto”. E sabato prossimo dovrebbe essere in campo fin dall'inizio per guidare la sua nazionale a riprendersi la vetta nel gruppo H.