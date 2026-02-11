De Zerbi? Una meravigliosa idea, ma per diventare realtà...Una strada che deve fare un giro lungo

Ora che Roberto De Zerbi non è più l'allenatore dell'Olympique Marsiglia ecco che sono tante le realtà che stanno sperando nell'arrivo del tecnico bresciano.

Di sicuro è uno degli allenatori che maggiormente apprezza il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, tant'è che molto probabilmente lo avrebbe portato con sé al Milan, qualora vi fosse stato a suo tempo, l'accordo definitivo con il club rossonero.

Una meravigliosa idea

Una storia quella che non ha avuto un lieto fine, ma prendere De Zerbi è sempre un'idea meravigliosa, anche perché parliamo uno dei tecnici più preparati e moderni presenti attualmente in circolazione. C'è una grande affinità tra lo stesso De Zerbi e Pep Guardiola, giusto per dire.

Ultimo step

Ma ancora l'ex Sassuolo, Brighton e Olympique Marsiglia deve ancora trovare una vera dimensione personale, fare quell'ultimo step per diventare anche un allenatore vincente e non ‘solo’ uno che fa giocare bene le proprie squadre. A Firenze verrebbe accolto a braccia aperte, ma sperare che possa venire adesso, magari al posto di Paolo Vanoli è fantasia.

Una permanenza in A indispensabile

Per la prossima stagione…beh, quello è un altro discorso, ma è una strada che parte da lontano, che deve fare un giro lungo e che passa, inevitabilmente, dalla permanenza in Serie A della Fiorentina. Una retrocessione, oltre ad essere un dramma sportivo, precluderebbe qualsiasi tipo di discorso in questo senso.