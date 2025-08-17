Sohm e Fagioli, la nuova coppia della mediana viola. Ma ci sarà anche un terzo incomodo?

Ottimi segnali arrivano dalla coppia Sohm-Fagioli, scrive La Gazzetta dello Sport. Fin dal primo momento insieme, i due si sono integrati alla grande, tra qualità e fisicità. Esordio da sogno per l'ex Parma, in gol a Old Trafford contro il Manchester United e assistman per il gol di Gudmundsson nella sconfitta contro la Japan University. Già a suo agio anche nel duetto con Fagioli, nel centrocampo a due proposto fino ad ora da Pioli.

Lo schema tattico della coppia

Lo svizzero mette i muscoli, fa il guardiano del tridente pesante davanti. L’italiano aggiunge fantasia, in una regia atipica ma fondamentale per far girare la formazione viola. Sohm fa il box-to-box, spingendosi più volte fino all’area di rigore avversaria, Fagioli a volte arretra fino addirittura al centro della difesa, lasciando Pongracic avanzare.

E il terzo nel mezzo?

Resta da capire come finirà la telenovela Mandragora. La Fiorentina non ha fretta, si potrebbe arrivare fino alla fine del mercato. Rolando piace al Bologna di Italiano, che continua a corteggiarlo. Se andasse via, la Fiorentina punterebbe forte su Nicolussi Caviglia, anche lui nel mirino dei rossoblù.