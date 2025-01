In vista della prossima gara di campionato, contro la Fiorentina, il Monza ha chiuso il girone d'andata all'ultimo posto in classifica, a quota 10 punti. Il difensore Samuele Birindelli ha parlato dopo la gara: “Il clima adesso è difficile, c'è tristezza e tanta tanta amarezza. Chiediamo scusa per la situazione ai nostri tifosi, ci dispiace per la contestazione e capisco che vogliano qualcosa in più da noi”.

“Bocchetti più simile a Palladino. Non ci sgretoliamo”

E aggiunge: “La filosofia di Bocchetti è simile a quella di Palladino. Siamo cambiati rispetto a quando c'era Nesta, il problema è che non riusciamo a vincere. Ma non ci sgretoliamo e rimaniamo dentro la partita. Dobbiamo provarci ancora”.