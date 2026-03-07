Palladino se la vede brutta contro l'Udinese ma rimonta grazie a Scamacca. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L'Atalanta e l'Udinese si dividono la posta in palio dopo oltre 95' minuti sicuramente ricchi di capovolgimenti di fronte. La squadra di Palladino parte male e va sotto: l'Udinese segna con Kristensen sul corner di Zaniolo, con una dinamica assai simile al gol realizzato contro la Fiorentina. I friulani raddoppiano nella ripresa: ancora Davis in gol, con un sinistro preciso sotto misura e si fa dura per l'Atalanta.

Vanno sotto gli orobici, ma poi…

Arrivano tanti cambi per Palladino, entra Zalewski che confeziona un cross perfetto per Scamacca, che di testa infila Okoye accorciando le distanze. Nemmeno 5' e l'Atalanta pareggia: altro colpo di testa di Scamacca, che segna un gran gol dopo la respinta di Okoye su Krstovic, è 2-2, doppietta per il centravanti classe '99.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Roma 51, Como 51, Juventus 47, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio 34, Parma 33, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Verona 15, Pisa 15.