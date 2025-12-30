M. Orlando: “Se Kean è sca**ato lo vendi. Vanoli non ha dato niente, si sta screditando”

A Lady Radio ha parlato l’ex calciatore viola Massimo Orlando, che pur molto preoccupato della situazione della Fiorentina vede ancora uno spiraglio di luce per la squadra viola.

’Se Kean è sca**ato, allora lo vendi’

“Ancora molti giocatori della Fiorentina non hanno capito dove siamo. Nonostante a Parma per occasioni la squadra meritasse quantomeno il pareggio, da una squadra che deve salvarsi ti aspetti qualcosa in più sul piano della cattiveria e dell’atteggiamento. La verità è che davvero siamo vicini ad un burrone con la grande possibilità di finirci dentro, ma la salvezza è a 5 punti. Con la Cremonese serve vincere, poi occorre un mercato che allontani chi non è predisposto a giocare questo tipo di calcio. Se Kean fa casino in spogliatoio, è sca**ato quando gioca e si vede, allora lo vendi e vai su un altro giocatore. Se arriverà, Paratici dovrà essere in grado di prendere tutto in mano e decidere ogni questione”.

‘Mi dispiace per Vanoli, ma…’

“Qui non c’entra neanche più la tecnica, ma si vede dalle facce degli interpreti che non sono pronti per ciò che serve ora alla Fiorentina. La sensazione è che Vanoli sia in grande difficoltà, sempre a testa bassa. Anche lui è arrivato pensando di trovare un altro ambiente, un’altra squadra, credendo che fosse tutto più facile, ed invece non sta dando niente di suo, bisogna ammetterlo, la scossa non è arrivata. A Firenze si sta screditando, e mi dispiace perchè lo conosco e so che è una persona valida. Non ha ancora capito chi è utile e chi non lo è. Il cambio modulo ha dato qualcosa, col 3-5-2 la squadra è andata sotto con tutti”.