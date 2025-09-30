Corriere dello Sport-Stadio: Ora Pioli ha due guai in più

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, sulla Fiorentina leggiamo questo titolo: “Le facce della svolta”. E ancora: “Moise ci prova: 17 tiri ma solo tre nello specchio”.

Pagina 20

In primo piano c'è: “Kean e Gud, Pioli ha due guai in più”. Sottotitolo: “Moise, tanto impegno e zero gol: 14 tiri su 17 fuori L’islandese senza sussulti: non inventa niente”.

Pagina 21

Si parla del prossimo impegno viola: “Giovedì tocca a Martinelli E in mezzo si rivede Fagioli”. E ancora: “Comuzzo e Viti in difesa, Piccoli sostituirà lo squalificato Kean Previsti solo 5.000 spettatori”.