Partita folle a Parma: la Lazio rimane in 9 per due espulsioni, poi trova il gol vittoria nel finale. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Continua il sabato di Serie A con il match delle 18 tra Parma e Lazio: match che i biancocelesti terminano addirittura in 9, pur riuscendo a portare a casa i tre punti grazie allo 0-1 firmato Noslin.

La cronaca della gara

Parte meglio la Lazio, che dopo appena 16 minuti ha l'occasione del vantaggio con Marusic di testa: è bravo Estevez a toglierla dalla linea. Proprio l'argentino si renderà protagonista della serata, facendo espellere non uno, ma due giocatori della Lazio: al 42° tocca a Zaccagni, che entra in maniera scomposta sul mediano; al 77° invece è il turno di Basic, che si becca il secondo giallo per fallo di reazione. Il Parma era anche in crescita e la superiorità numerica sembrava indirizzare la partita, invece all'81° è Noslin a firmare lo 0-1 con uno scatto su disattenzione di Valenti, che si conclude con un dribbling sul portiere e rete a porta sguarnita.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 31, Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Lazio 22, Sassuolo 20, Cremonese 20, Udinese 18, Torino 17, Atalanta 16, Lecce 16, Cagliari 14, Genoa 14, Parma 14, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.