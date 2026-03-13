Tutti insieme...ma solo per una notte. Poi si cambia nuovamente regime

Subito dopo la partita vinta contro il Rakow, è scattato il ritiro per la Fiorentina, così come annunciato dall'allenatore, Paolo Vanoli.

Tutti a casa da oggi

Un ritiro che però avrà una durata veramente breve. Sì, perché dopo il programma di lavoro previsto per oggi per la squadra, tutti potranno tornare alle rispettive basi (a casa propria).

Nessun intento punitivo ma…

Nessun intento punitivo in questo caso, anche perché il Viola Park non è certo un eremo isolato e privo di confort, bensì lo sfruttare l'abbrivio della vittoria per cercare di infondere ulteriore entusiasmo all'interno di un gruppo che sta preparando una partita delicatissima che andrà in scena lunedì prossimo.

Insomma, dopo la nottata tutti insieme, si cambia nuovamente regime, tornando alla normalità.