Pioli: "Vi spiego perché ho scelto di schierare Dzeko. Kean può ancora crescere tanto, bello ritrovare i nostri tifosi"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Napoli: "C'è emozione, ed è giusto che sia così. Bello ritrovare i nostri tifosi anche se ci aspettiamo uno stadio più completo. La partita è di alto livello, contro un grande avversario. Cercheremo di essere all'altezza di questa prima partita casalinga".

Su Fagioli e Dzeko

Su Fagioli confermato nel ruolo di play e su Dzeko ha dichiarato:"Ritengo che che sia un giocatore molto intelligente, tecnico e dinamico. Abbiamo preso anche Nicolussi per giocare in questa posizione. In attacco ho scelto Dzeko perché sta bene, deve essere bravo a legare dietro a Lobotka".

Su Kean

E su Kean carico dopo la Nazionale ha commentato: "Per un attaccante segnare con continuità dà molta fiducia, ma lui è sempre stato un ragazzo molto aperto. Ha grandissime qualità, ma può crescere ancora tanto. Il livello di prestazione dovrà essere alto per tenere testa a un avversario così forte".