Galbiati: “La Fiorentina ha due mancanze da quando c’era Pioli. L’atteggiamento del Cagliari? Nella lotta salvezza vale ogni mezzo”

L’ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Toscana TV, analizzando la sconfitta casalinga della Fiorentina contro il Cagliari, che lascia la squadra di Vanoli in una posizione complicata nella lotta salvezza.

‘Due le grosse mancanze della Fiorentina finora’

“La Fiorentina avrebbe potuto anche pareggiare nel finale ma il Cagliari non ha rubato nulla, avendo varie occasioni da gol. Era una partita importante e l’abbiamo fallita, un po’ per demerito nostro, un po’ perché il Cagliari ha giocato un’ottima gara difensiva. Ci sono purtroppo delle costanti che stanno caratterizzando la Fiorentina, sia con Pioli prima che Vanoli poi: in attacco contro squadre schierate si fa una fatica enorme, e cambiando modulo i difensori viola vanno in grande difficoltà se devono giocare a campo aperto. Ritengo queste siano le grosse mancanze della Fiorentina nella stagione attuale”.

’Sfruttate male le fasce’

“In occasione delle reti subite i calciatori del Cagliari hanno fatto tutto il campo indisturbati senza che il centrocampo viola venisse in aiuto alla difesa, anche questo è un problema. Ciò che imputo alla Fiorentina è di non aver sfruttato meglio le corsie esterne. Quando sai di giocare contro una squadra che ti intasa il campo, devi sfruttare meglio le fasce e le caratteristiche dei calciatori che hai lì. Soprattutto nel primo tempo la Fiorentina non ha sfruttato bene Dodô e Solomon, quando invece i due hanno iniziato ad incidere le cose sono cambiate ed il Cagliari è andato in difficoltà”.

“Le perdite di tempo del Cagliari? Immaginate se la Fiorentina sabato prossimo fosse avanti 0-2 col Napoli e non facesse lo stesso… mi incaz****i come una bestia. Nel gioco del calcio con la realtà dei fatti, una squadra in lotta per la salvezza non può pensare ai numeri, ma deve provarci con ogni mezzo, sei a giocarti la vita. Se si possono perdere 10 secondi, lo si fa, è normale. Non penseremo mica che la Fiorentina abbia perso per colpa dell’arbitro oggi?”.