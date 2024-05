L'affondo su Italiano...ma solo dopo la Conference. Per ora parla il suo entourage

Tra il Torino e Ivan Juric sono giunti i titoli di coda e quindi i granata ora stanno cercando un allenatore per il futuro.

Il preferito del Toro

Su Tuttosport viene ribadito che il tecnico preferito dal club granata è l'attuale guida della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Qualche contatto con il suo entourage c’è già stato, si legge sul quotidiano sportivo, ma l’affondo verrà portato avanti i primi giorni di giugno passata la finale di Conference League ad Atene che la squadra viola spera di raggiungere.

C'è anche il Bologna

Italiano sembrava nel mirino del Napoli, ma nelle ultime settimane De Laurentiis ha virato la propria ricerca verso obiettivi più “alti” come Antonio Conte. Per il tecnico nato a Karlsruhe potrebbe esserci il Bologna se Thiago Motta andasse via. Ma anche il Torino è in attesa di sviluppi.