Inter-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Dopo otto giornate senza vittorie, la Fiorentina di Pioli ha l'arduo compito di provare a dare una netta sterzata alla propria stagione tornando a San Siro, stavolta contro l'Inter di Chivu, che viene dal ko a Napoli. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per pagelle e parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

Inter-Fiorentina: diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per seguire interamente la diretta, senza perdervi neanche un'emozione dell'incontro, aggiornate costantemente la pagina - cliccando il tasto F5 se utilizzate un dispositivo portatile.