Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è accusato di falso in bilancio in relazione al trasferimento di Kostas Manolas al club partenopeo nell'estate del 2019. Lo apprende Repubblica, che rivela come De Laurentiis sia sotto indagine da parte della procura di Roma, che ha concluso le indagini.

Il caso riguarda le presunte plusvalenze fittizie legate al passaggio del difensore greco dalla Roma al Napoli. L'inchiesta si aggiunge a un altro filone già noto: quello relativo al trasferimento di Victor Osimhen, attaccante nigeriano arrivato a Napoli dal Lille per una cifra record.

Entrambi i trasferimenti sono finiti nel mirino della giustizia, con l’accusa di gonfiare i bilanci attraverso operazioni economiche irregolari, con lo scopo di generare plusvalenze fittizie per migliorare la situazione finanziaria del club partenopeo.