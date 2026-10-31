La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Andreazzoli ritrova Ademi, Mazzeo e Pirrò. Egharevba guida l’attacco

Pochi minuti fa l'allenatore della Primavera della Fiorentina Aurelio Andreazzoli, a poco piu di mezzora dall'inizio della sfida contro il Cesena, ha reso noto quello che sarà l'undici titolare che scenderà in campo contro i bianconeri. E chiaramente considerate le squalifiche, Croci su tutti, e l'impegno ravvicinato di Youth League il tecnico gigliato è costretto a fare qualche turnazioni:

Queste le scelte definitive di Andreazzoli

Le novità sono tutte a centrocampo, dove il tecnico gigliato ritrova Pirrò e Ademi, out nelle ultime uscite dei Viola. Intriga molto il tridente offensivo, ridisegnato da Andreazzoli a causa dell'espulsione della scorsa settimana di Croci, che oggi è squalificato. Sulle fasce ci saranno Mazzeo, sempre impegnato anche con la prima squadra, e Forte, grande mattatore di Youth League, con al centro il 2010 Egharevba.

Le formazioni delle due squadre

Questi i due undici titolari:

Cesena: Mazzi, Cenerelli, Casadei, Frisoni, Gasperini, Bertaccini, Ridolfi, Casadei, Tonti, Ricci, Amadori. All.: Pozzi

FIORENTINA (3-4-3): Fei; Corduneanu, Turione (C), Melani; Martini, Pirrò, Cianciulli, Ademi; Forte, Egharevba, Mazzeo. All.: Andreazzoli