Sempre più fredda la trattativa con un club tedesco: Jovic verso la permanenza alla Fiorentina

Quale futuro per Luka Jovic? Stando a quanto visto nelle prime apparizioni stagionali della Fiorentina, il serbo non sembra propriamente inserito nel progetto di Vincenzo Italiano che finora gli ha preferito chiunque, persino Kokorin.

Escluso anche dalla lista UEFA per il preliminare di Conference League, Jovic sembrava ormai destinato alla cessione ma probabilmente non sarà così. Come scrive il giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg, la trattativa con il Werder Brema è tutt'altro che ben avviata. Considerando che al momento non sembrano esserci altre opzioni concrete, salvo colpi di scena Jovic rimarrà alla Fiorentina almeno fino a gennaio.