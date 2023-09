Per Jovic resta viva l'opzione Milan, ma per gli esuberi ci può essere tempo anche oltre il gong

Niente Taremi per il Milan, che adesso è alla ricerca di un vice Giroud in quest'ultimo giorno di mercato. Il tempo per l'attaccante del Porto è scaduto, in quanto extracomunitario e con delle pratiche troppo lunghe da sbrigare da qui al gong finale del mercato di stasera.

E così i rossoneri si ributtano sul mercato per cercare una soluzione. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il club milanese avrebbe chiesto alla Fiorentina Luka Jovic in prestito. Un opzione che, però, prevedrebbe il rinnovo di contratto del serbo con la società viola. Percorso tortuoso. E così rimangono vive, scrive La Nazione, le opzioni Turchia, Serbia e Grecia per l'ex numero 7 viola, che potrebbe dunque partire oltre il termine del mercato italiano (visto che alcuni mercati esteri continueranno anche nei prossimi giorni). Stessa situazione per qualche altro esubero, tra cui Kokorin.