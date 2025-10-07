Di Gennaro: "Guðmundsson è disconnesso dalla Fiorentina. Quella di Pioli è una squadra fragile"

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro, oggi opinionista televisivo, ha parlato a RTV38 del KO della Fiorentina contro la Roma e non solo: “Ci poteva stare il pareggio, ma la Fiorentina è una squadra che non riesce a tenere il risultato. A livello fisico, non ha passo, manca quell’intensità necessaria. L'esempio lampante è quel cross di Wesley sul quale tutti restano immobili…".

“Una squadra fragile”

"In questo momento è una squadra fragile. La Fiorentina ha un potenziale forte, ma deve stare attenta perché le stagioni poi possono diventare strane”.

Infine sui singoli

“Guðmundsson al Genoa vinceva le partite da solo, a Firenze non sta neanche lontanamente facendo la differenza. E ora sembra anche disconnesso dai compagni dalla squadra. Fagioli è di livello superiore, ma è discontinuo, fa una partita sì e tre no. Nicolussi Caviglia viene da una squadra retrocessa, ma è un giocatore che si potrà fare".