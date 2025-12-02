Kean e un confronto con i dirigenti del Barcellona. Un faccia a faccia lontano dal contesto attuale

La settimana scorsa i procuratori del centravanti della Fiorentina, Moise Kean, hanno avuto un confronto informale coi dirigenti del Barcellona, i quali stanno esaminando il mercato internazionale per anticipare eventuali esigenze future. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Faccia a faccia

Sul quotidiano sportivo si parla di un faccia a faccia di routine, lontano dal contesto attuale. Questo non toglie che le parti si siano aggiornate scambiandosi idee, e che a partire dalla primavera possa muoversi qualcosa che abbia una base di mercato più solida.

Gli accordi cambiati in estate

Kean per il momento è concentrato al cento per cento sulla stagione della Fiorentina che è già piena zeppa di difficoltà e preoccupazioni. La società viola nel corso dell'estate gli ha dimostrato grande fiducia, adeguandogli l'ingaggio da 2,2 a 4,5 milioni di euro più bonus e contestualmente la clausola rescissoria del calciatore è salita fino a 62 milioni di euro.