E all'improvviso l'ex viola Semplici potrebbe trovarsi catapultato in Serie A: colpa della follia di D'Aversa

L'episodio del post Lecce-Verona potrebbe avere ripercussioni pesanti per il tecnico D'Aversa, con il club salentino che ha emesso un comunicato di dissociazione e condanna. E nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l'esonero secondo gianlucadimarzio.com. A trarne vantaggio potrebbe essere Leonardo Semplici, ad oggi favorito per diventare allenatore del Lecce, dove andrebbe ad incrementare la colonia di ex viola.