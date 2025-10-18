Rita Rusic, attrice ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, ha parlato dal galà della Festa del cinema di Roma raccontando un aneddoto legato all'attuale allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, risalente al suo periodo da giocatore.

Su Pioli

“Ho grande fiducia in Pioli, credo che tirerà fuori la Fiorentina da questa situazione: lo ricordo come giocatore, in un ritiro estivo facemmo un torneo di doppio a ping pong ed eravamo in coppia insieme. Era un ragazzo intelligente, più della media dei calciatori”.

Sulla richiesta ‘blasfema’

Poi, un aneddoto su una sua richiesta… particolare: “Dopo l'insediamento della proprietà Cecchi Gori, alla prima riunione presi la parola e dissi che avrei voluto togliere il colore viola dalle maglie, perché nel mondo dello spettacolo porta sfortuna. Mi guardarono tutti male, come fossi pazza, in silenzio: capii che l'avevo sparata grossa”.