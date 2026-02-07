L'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano Fontana ha commentato a 30° minuto in onda su Italia 7 le tematiche d'attualità della squadra viola.

“Alla Fiorentina sono arrivati giocatori importanti”

Fontana ha espresso un parere sul mercato invernale della Fiorentina: “Mi è piaciuto il mercato della Fiorentina, sono arrivati giocatori importanti e non è mai semplice a gennaio, soprattutto se ti trovi in posizioni di classifica distanti dai valori di questi giocatori. Fabbian, Rugani, Brescianini e Solomon sono giocatori importanti che alzano la qualità e la personalità di questa squadra. E hanno un retaggio mentale diverso rispetto a quelli che ci sono da prima”.

"Paratici mi convince perchè…"

Poi ha commentato l'arrivo di Paratici come ds viola: "Paratici mi convince, in termini di serenità ed esperienza può trasmettere molto. È capace e possiede personalità, sa sostenere lo stress e può restituire serenità all'ambiente".