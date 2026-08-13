"Pellegrino completa l'attacco viola, potrebbe giocare anche assieme a Kean. Benevento squadra pericolosa"

L'ex calciatore Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato dell'imminente inizio della stagione viola a Il Salotto Viola su Italia 7. L'ex difensore mostra un notevole ottimismo per la squadra allenata da Fabio Grosso.

L'esordio in Coppa

“Con il Benevento potrebbe essere una partita pericolosa - ha detto Carnasciali - ma la Fiorentina inizierà a far vedere qualcosa di buono. Mi aspetto delle giocate di qualità perché sono arrivati giocatori che possono alzare il livello. Ci sono le premesse per fare un'ottima stagione ci sono tutte. Il mercato non è ancora finito, però vedo già una squadra per far bene quest'anno che per l'anno prossimo".

L'arrivo di Pellegrino

E sul nuovo acquisto in attacco: “Pellegrino è un profilo ideale perché prima di lui non c'erano giocatori forti di testa nella Fiorentina: completa l'attacco viola. Grosso potrebbe anche cambiare modulo e giocare con due punte. Io non vedo l'incompatibilità tra Pellegrino e Kean. Bisogna vedere se Kean regge tutta la stagione perché lo scorso anno ha avuto problemi fisici”.