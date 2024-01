Sandro Pochesci, ex allenatore, ha parlato di Vincenzo Italiano a Lady Radio, appuntando considerazioni molto interessanti:

“Italiano può allenare anche i campioni”

“Italiano potrebbe benissimo allenare anche i grandi campioni, gli Ibrahimovic e i Messi, ma deve avere alle spalle una società solida, che lo sostiene e che tiene a bada le teste matte della squadra. Al tecnico va data carta bianca, anche se in Italia non è così: qui i presidenti mettono in discussione i loro stessi dipendenti. L'allenatore conta al 100% nella costruzione nella squadra, ma le partite le vincono i giocatori”.

“Per almeno tre anni Commisso non dovrebbe vendere”

E ancora: “Italiano? Percorso perfetto, a Trapani e La Spezia ha fatto miracoli, poi è venuto a Firenze e continua a far bene. La Fiorentina sta andando benissimo anche a causa delle romane, che stanno deludendo, insieme al Napoli. Fiorentini molto passionali, a differenza dei romani, che sono invece molto più critici verso la propria squadra. La Fiorentina, se riuscisse ad arrivare terza in classifica, arriverebbe a vincere il suo personale scudetto. Commisso adesso non deve più vendere i big, per almeno tre anni: così la Viola può arrivare anche in Champions League”.