Per Fiorentina-Ferencvaros scende in campo addirittura la politica ungherese: cinque consoli magiari presenti al Franchi. Ecco perché

Péter Szijjártó, il ministro degli Affari esteri e del commercio ungherese, ha parlato a Budapest anche della partita che si giocherà questa sera tra Fiorentina e Ferencvaros al Franchi: “Vorrei rispettosamente informare i tifosi del Ferencváros che cinque consoli delle nostre rappresentanze italiane saranno presenti dentro e intorno allo stadio Artemio Franchi, che saranno a disposizione dei tifosi ungheresi in caso di necessità. Auguro a tutti buona buona permanenza, la vittoria al Ferencvaros e poche complicazioni”.

Il ministro ha sottolineato come i biglietti venduti per il settore ospiti siano stati 1876, con circa 350 tifosi ungheresi che arriveranno in città con diversi pullman. Il resto dei supporters, invece, si è organizzato in maniera autonoma. Altri magiari saranno presenti in altre zone dello stadio oltre al settore ospiti, probabilmente in tribuna.