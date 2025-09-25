Janogy: "Abbiamo lavorato duro per farci trovare pronte. Anche la Femminile vuole alzare un trofeo"

Questo pomeriggio l'attaccante della Fiorentina Femminile Madelene Janogy, tra le più esperte del gruppo a disposizione di Pinones Arce, ha parlato di come arrivano le ragazze gigliate all'imminente inizio di campionato. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono molto contenta che a breve inizi il campionato. Abbiamo lavorato duro per giocare queste due partite iniziali, che personalmente vorrei vincere ma nelle quali vorrei esprimere un calcio. Siamo pronte e saranno due partite avvincenti, la serie A quest’anno sarà molto competitivo ma noi ci faremo trovare pronte. Abbiamo giocato sei partite per giocare insieme e conoscerci meglio: sono molto carica".

“Conosco bene Pinones Arce: ho tanta voglia di lavorare con lui”

Un commento anche sul nuovo allenatore: “Sono felice di ritrovare mister Pinones Arce, ho già lavorato con lui per tre anni ed ho apprezzato molto il suo stile di gioco e la sua leadership: sono contenta ed ho ancora voglia di lavorare con lui. Voglio crescere ed essere migliore della scorsa stagione ma soprattutto voglio vincere: questo è il mio primo obiettivo, sia a livello personale che di squadra. Dobbiamo iniziare subito a vincere e a far punti”.

“Sono una veterana del gruppo ormai: ecco qual'è il mio ruolo nello spogliatoio”

Ha sottolineato anche la presenza in rosa di molte giocatrici del nord Europa: “Adesso in squadra ci sono molte giocatrici nordiche, ed essendo io la veterana del gruppo cerco di metterle a loro agio cercando di metterle a loro agio e a capire alcuni aspetti dell’Italia. A volte è difficili ma è normale, anche io quando sono arrivata ho dovuto fare quello scatto mentale e capire che qui il calcio è differente, oltre che lo stile di vita. Dobbiamo star calmi e lavorare sul campo, io spingo sempre le mie compagne ad essere la miglior versione di loro stesse”.

“Anche la Femminile quest'anno vuole alzare un trofeo”

Ha poi concluso parlando di voler alzare un trofeo: “Alzare un trofeo per la nostra squadra sarebbe bellissimo, è un nostro obiettivo e penso che sia realizzabile. Dobbiamo stare calmi e fare le cose giuste in ogni dettagli se vogliamo far bene in un campionato competitivo come quello italiano. Dobbiamo lavorare duro, allenarci bene ed essere coraggiose: sono certa che quest’anno se facciamo le cose giuste potremo alzare davvero un trofeo”.