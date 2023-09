L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Moreno Roggi è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina ha fatto un gioco nettamente migliore rispetto a quello del Frosinone, che comunque è una buona squadra. Il pareggio arriva da una palla persa ed è amaro, perché il risultato più giusto sarebbe stato la nostra vittoria”.

Su Sottil: “Ha anche una scusante, ovvero lo stop dell'anno scorso. Quella non è una distorsione alla caviglia, per tornare alle condizioni precedenti ci vuole un bel po' di tempo. Si aspetta sempre la sua consacrazione, però in questo caso c'è un intoppo non da poco. Fiducia? Assolutamente sì”.

Su Nzola: “Il pubblico di Firenze fa brusio ed è giusto, va bene, ma dubito arrivi a fischiare un proprio giocatore. Probabilmente ha bisogno di un compagno di reparto per esaltarsi. La Fiorentina fa grandi cose non grazie ai suoi gol, bensì al suo modo di giocare che è importante per la squadra”.

Sul centrocampo: “Arthur fa un ruolo forse demodé per il calcio di oggi, ma estremamente importante. Un po' come Pizarro, mi ricorda la paura quando ha palla, però la sua qualità è incredibile. Duncan? Vivace, mi piace il suo impatto”.