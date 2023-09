Il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la Fiorentina vista a Frosinone a Radio Bruno Toscana: “Avevamo elogiato il cinismo di Udine, ieri sono tornati i problemi di prima. Questo è un pareggio fastidioso, anche il giorno dopo. Il primo tempo sarebbe dovuto finire 0-3, minimo: hai avuto tantissime occasioni. Nella ripresa poi sono calati alcuni giocatori, ma soprattutto coloro che sono entrati avrebbero dovuto far la differenza e non l'hanno fatto, come Barak e Ikone".

Su Beltran: “Il ragazzo è arrivato un mese e mezzo fa in Italia, in un campionato che non conosce. I soliti che non hanno imparato a capire il calcio, anche dopo cinquant'anni, reclamano Beltran titolare. Avete avuto la sensazione di uno che possa fare la differenza? Tecnicamente è molto bravo, in futuro ce la farà, ma ora fa troppa fatica”.

Su Nzola: “Se tu lo togli, dai il segnale al Frosinone di poter alzare la difesa ed è un problema. E comunque secondo me ha fatto il suo, non è insufficiente come leggo da tante parti”.