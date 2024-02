Una domenica da stelle per la Fiorentina. Dopo il successo della squadra maschile sul Frosinone per 5-1 del Franchi, è arrivato anche quello del Viola Park. Lo stadio Curva Fiesole infatti ha visto la vittoria della Fiorentina Femminile sulla Sampdoria per due reti a uno. Gol per le ragazze di De La Fuente di Longo (poi assegnato l'autogol) e di Johansdottir. Inutile la rete al 88' delle doriane.

Vittoria che arriva dopo quella in settimana, sempre al Viola Park, sull'Inter in Coppa Italia, il successo ai rigori che aveva regalato l'accesso alla finale. Adesso, le Viola volano anche in campionato: la distanza dalla Roma capolista è siderale, ma per il momento la seconda posizione è conquistata. Aspettando la risposta della Juventus, dalle parti di Bagno a Ripoli si respira aria da Champions League (nel campionato femminile si qualificano le prime due arrivate).