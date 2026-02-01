Meno grave del previsto l'infortunio subito da Di Lorenzo contro la Fiorentina. Ci sarà per gli spareggi mondiali?

Può tirare un mezzo sospiro di sollievo Antonio Conte, apparso infuriato in conferenza stampa a causa dell'ennisimo infortunio subito in casa Napoli.

L'infortunio

Ieri sera, durante la partita fra Fiorentina e Napoli, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo si è accasciato a terra tenendosi il ginocchio sinistro. L'infortunio è parso subito molto serio, tanto che nel posto partita lo stesso Conte aveva parlato di una rottura di un legamento.

L'esito degli esami

Gli esiti dei primi esami allontanano l'ipotesi dell'interessamento dei legamenti, evidenziando invece la presenza di un trauma distorsivo di secondo grado. Il capitano del Napoli starà fuori 6-8 settimane, potendo tornare per il finale di campionato. In ottica Nazionale, il terzino toscano, rimane in dubbio per il cruciale spareggio per i mondiali.