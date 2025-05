Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni si è espresso sul rinnovo di Raffaele Palladino nella sua ‘Analisi’ su La Gazzetta dello Sport, analizzando la scelta fatta nella giornata di ieri dalla Fiorentina.

‘Commisso, una mossa inattesa di un uomo che ama andare oltre gli stereotipi’

“Potremmo anche chiamarlo contropiede. Nel momento più complicato e decisivo della stagione, a poche ore dalla semifinale con il Betis, la Fiorentina che fa? Prolunga di un anno, fino al 2027, il contratto di Raffaele Palladino. È una mossa inattesa, controcorrente, ma in perfetto stile Commisso, un presidente che ragiona di calcio in modo originale, personalissimo. Un uomo che ama andare oltre gli stereotipi del pallone, che spesso privilegia le persone ai risultati, come quando provocatoriamente propose di fare una statua per Beppe lachini mentre con la sua Fiorentina stava scivolando verso il fondo della classifica".

"Questa volta la situazione è molto diversa, ma il messaggio è altrettanto forte e chiaro: «Palladino è il mio allenatore». L’obiettivo è rafforzare il tecnico, dargli ulteriore serenità, la carica, quando restano quattro partite decisive(cinque con la finale). Il tutto mentre stava crescendo il partito del dubbio, attorno a un interrogativo, se volete, brutale ma legittimo: che succederebbe se Palladino non dovesse vincere la Conference e in campionato restasse fuori dall’Europa?”.

‘La crescita della Fiorentina è lenta ma sta arrivando, e ora…’

“La risposta è arrivata ieri con un comunicato di poche righe e una telefonata del presidente all’allenatore, direttamente dagli Usa. Una fiducia che Commisso non ha mai nascosto, neppure nei momenti difficili. Le perplessità sul reale valore dell’allenatore in realtà non sono mancate, ma forse erano da mettere in preventivo vista la giovane età, la pochissima esperienza in un ambiente tranquillo come Monza, le pressioni di una piazza come Firenze e la gestione di una squadra di alto livello. Gli errori ci sono stati, le incertezze pure, ma la crescita ora sta arrivando. Lenta, ma sta arrivando. Oggi la Fiorentina non è più legata soltanto alle parate di De Gea e ai gol di Kean, è cresciuta nell’identità e nella personalità. Tardi? Lo capiremo".

"C’è chi avrebbe visto bene per il futuro un allenatore più maturo, in linea con le ambizioni della società, ma il ragionamento di Commisso può essere corretto. Dopo aver pagato l’Erasmus a un giovane e averlo fatto crescere, che senso avrebbe non continuare con lui? La fiducia in Palladino sembra tanta, forse maturata vedendolo lavorare tutti i giorni, analizzando le sue idee, parlando con i giocatori. La Fiorentina ha fatto un investimento e non si è pentita, all’interno della società qualcuno vede il nuovo Allegri. Auguri”.