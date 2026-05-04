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La Nazione: La Fiorentina è spuntata, Vanoli chiama due ragazzi

Redazione /
La Nazione

Due, le pagine dedicate alla Fiorentina da parte de La Nazione

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Il titolo che troviamo è: “Il primo vero match point Dall'incubo B all'Olimpico A Roma per la matematica Ora serve l'ultimo mattone”. Sottotitolo: “Cosi in Tv Kean e Piccoli out, davanti ancora Gud. Crash test per la difesa a quattro”. 

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Sulla formazione: "Gli undici anti-Gasperini
Davanti ancora ‘spuntatiGosens torna al suo posto Vanoli chiama due ragazzi". Sottotitolo: “Gud al centro dell'attacco, Parisi si, ma dalla panchina. La novità è il 2008 Pirro”. Di spalla infine: “Dodo-Wesley, sfida sulla fascia Duello verdeoro vista Mondiale”. 

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