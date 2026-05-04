Pupo: "Fiorentina in A, Arezzo in B, lo scontro che avrebbe lacerato la mia esistenza non ci sarà"

Arezzo e Firenze. Sono queste le due città del cuore per Enzo Ghinazzi, in arte ‘Pupo’, il quale ha scritto oggi per La Nazione un commento calcistico sulle vicende che stanno vivendo queste realtà.

“E' stato un anno positivo”

“Il mio cuore è da sempre diviso in due: metà aretino e metà fiorentino. Sono un grandissimo tifoso dell'Arezzo e della Fiorentina e per me, quest'anno, è stato alla fine un anno positivo”.

“Si vive di piccole soddisfazioni”

Poi ha aggiunto: "L'Arezzo è stato promosso in serie B e la Fiorentina rimarrà in serie A. Lo scontro che avrebbe "lacerato" la mia esistenza non ci sarà. Che vi devo dire! Si vive anche di questo. Di piccole soddisfazioni che, a pensar mio, colorano e danno senso alla nostra vita".