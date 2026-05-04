"La Fiorentina smentisce le più disparate voci di mercato, eppure con Paratici-Roma..."

La Fiorentina va in trasferta a Roma al termine di un periodo in cui le cronache del club viola si sono intrecciate a quelle giallorosse a più riprese. Anche a livello dirigenziale.

Sì, perché proprio da Roma è partito un tam tam mediatico importante circa l'approdo (presunto) di Fabio Paratici nel club dei Friedkin. Nella Capitale si è fatto riferimento alla presenza della compagna e del figlio che gioca, guarda caso, proprio nelle giovanili giallorosse per giustificare e rafforzare questa ipotesi.

“Una smentita che ci stava”

“A Firenze, per il momento, le voci sono state accolte dalla piazza con naturale scetticismo - scrive stamani il giornalista Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino - ma anche dal silenzio del club. Certo, visto che la Fiorentina ha abituato a comunicati di smentita sulle più disparate voci di mercato (l’ultima in ordine di tempo l’ennesimo no a una presunta trattiva con Sarri) non sarebbe stata sgradita una precisazione in questo caso”.

“Il mercato per mettere a tacere le voci”

“La miglior smentita comunque - conclude - arriverà dalle prime mosse del dirigente che nelle prossime settimane è chiamato a dare segnali e indicazioni su quella che sarà la nuova Fiorentina”.