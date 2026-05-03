L'esercito dei prestiti: un numero impressionante di giocatori di rientro a Firenze che Paratici dovrà gestire

Tra i tanti compiti di Paratici in vista di quest'estate ce n'è uno che appare più complicato degli altri: quello dei giocatori che rientreranno dai prestiti.

Un numero impressionante

Come scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina rischia di dover sistemare sedici giocatori più due, Infantino e Lucchesi, nel caso non si attivassero i rispettivi obblighi di riscatto. Un numero di giocatori molto importante, che non sarà facile da gestire.

Tanti esuberi

Probabilmente qualcuno non rappresenterà un esubero, come Martinelli che sarà facilmente piazzabile altrove in prestito, oppure Valentini e Amatucci. Ma tanti altri sono di difficile ricollocazione.