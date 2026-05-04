Vanoli e un confronto decisivo con Paratici a stretto giro di posta

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli sta per vincere la sua battaglia e portare a termine la sua missione.

Una risalita che non gli dà certezze

Ha preso la squadra che era in una situazione di classifica disperata e l'ha tirata fuori dai guai. Ma questo non gli dà la certezza di rimanere, anzi. Le voci sui suoi possibili successori si moltiplicano.

Il confronto

E lui cosa fa? Aspetta il confronto con il diesse Fabio Paratici che, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, arriverà a stretto giro di posta, cercando di concentrarsi sulle ultime quattro sfide di campionato. Il calendario è in salita, ma finire bene una stagione sbagliata potrebbe aiutarlo.