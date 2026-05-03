Bucchioni: "Se Vanoli non ha fatto giocare Braschi allora ha fatto capire che non è pronto. Però non ci prendiamo in giro"

Enzo Bucchioni, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva della vicenda Braschi e dei giovani in Serie A.

Le parole di Bucchioni

“Bisogna cambiare la mentalità. I giovani vanno fatti giocare. Perché lo fa il Bayern Monaco che è la squadra più forte d'Europa e qui no? Perché li coltiva, li fa crescere e poi li butta in campo”.

Sul caso Braschi

"Guardiamo cosa è successo con Braschi e la polemica che ne è nata. E' capocannoniere in primavera, la Fiorentina era senza Kean e Piccoli e nonostante questo non ha giocato un minuto dopo essersi scaldato tutta la partita. Io non lo so Vanoli, il coraggio… Ma la Fiorentina è praticamente salva. Perché un giocatore di 20 anni non può giocare nemmeno in una situazione del genere? Allora vuol dire che non è pronto, ma non ci prendiamo in giro.