Continuano le visite a Careggi a Edoardo Bove: nel pomeriggio arrivati anche D'Aversa e il capitano dell'Empoli Grassi

Una piccola delegazione dell'Empoli, composta dall'allenatore Roberto D'Aversa e dal capitano azzurro Alberto Grassi è arrivata all'Ospedale di Careggi questo pomeriggio per fare visita a Edoardo Bove.

I due sono in città per la sfida di domani contro la Fiorentina al Franchi valevole per l'ottavo di Coppa Italia. Un bel gesto della società toscana, che fin da subito si è resa disponibile anche a un possibile rinvio della partita, nel caso ce ne fosse stata necessità. Lo riporta Sky Sport.