Nikolic: "La Fiorentina è forte e migliorerà anche in campionato. Non possiamo sottovalutarla. Conosco bene Vanoli"

L'allenatore dell'AEK Atene Marko Nikolic, alla vigilia della partita contro la Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa: “Adesso la Fiorentina non è in un buon momento, però il suo percorso parla per sé. Rimane una squadra forte, dagli ottimi valori. Non ha tutta la rosa a disposizione, però giocatori come Gudmundsson e Dzeko fanno la differenza”.

“Conosco bene Vanoli, dai tempi della Russia. Tentiamo di fare bella figura”

Su Vanoli: “Lo conosco, mi ricordo di quando allenava in Russia. Ho molto rispetto per lui, conosco già il suo modo di giocare. Obiettivo? Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare questa partita, in più domenica c'è il derby contro il Panathinaikos. Proveremo a fare bella figura davanti a 2000 tifosi che verranno fin qui, vogliamo ringraziarli”.

“Fiorentina, vietato sottovalutarla. Noi con qualche assenza pesante”

Sulle assenze: “Abbiamo sicuramente qualche defezione, non sarà facile. Siamo un po' scoperti, specialmente in difesa, ma ho un'idea precisa su come possiamo adattarci alle situazioni. Mi aspetto una Fiorentina che imposta e fa la partita, anche perché la forza della squadra glielo permette. Sono certo che migliorerà anche in campionato. Cercheremo di fare il nostro meglio, anche se non sarà facile; anche lo stadio sarà una bolgia. Loro non vanno mai sottovalutati perché possono punirci in ogni momento”.