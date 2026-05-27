La finale di Conference comincia all'insegna del caos: scontri e feriti a poche ore dalla partita

Quest'anno la Fiorentina non ci sarà, come d'altronde l'anno scorso. Dopo due finali consecutive alle prime due partecipazioni, la squadra viola è andata peggiorando in Conference League venendo eliminata prima dal Betis in semifinale e poi dal Crystal Palace ai quarti.

Clima teso

Proprio il Crystal Palace, poi, è arrivato in finale e stasera si contenderà il trofeo con il Rayo Vallecano. Il clima a poche ore dal match è tutt'altro che sereno: come riporta Sport Mediaset ci sono stati degli scontri tra le tifoserie, con alcuni agenti rimasti feriti e due persone arrestate, oltre a 300 tifosi identificati e allontanati.