"Amrabat non è adatto alla Premier League" la preoccupazione molto diffusa all'interno dello United

Che Sofyan Amrabat non sia adeguato agli standard presenti in Premier League lo hanno ormai capito tutti. Stando a quanto riportato dal The Sun, questa è una realtà che hanno ben presente anche i dirigenti e il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, che ultimamente sta dando pochissimo spazio al giocatore ancora di proprietà della Fiorentina.

Non adatto alla Premier League

In particolare sul tabloid si legge che c'è una "preoccupazione diffusa (all'interno del Man United ndr) che Amrabat non sia adatto alla Premier League".

Ritorno a Firenze…e poi via

Anche per questo tipo di considerazioni sembra ormai scontato il fatto che, a fine stagione, il giocatore non verrà riscattato e dovrà tornare alla Fiorentina dove, verosimilmente, non rimarrà ma finirà per essere girato altrove.