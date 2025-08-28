Da Yamal e Mastantuono a... Fortini. Il giovane della Fiorentina inserito in una speciale lista di talenti dal CIES

Il CIES ha stilato la classifica dei migliori talenti under 20 in base a una serie di parametri sulle partite giocate ed ha inserito anche il classe 2006 della Fiorentina Niccolò Fortini.

I criteri della graduatoria

La lista comprende 200 ‘talenti’ under 20 e il punteggio nasce dalla media di due valori: un indice di prestazione calcolato a partire dai dati raccolti e un indice di esperienza che tiene conto dei minuti giocati, ponderato in base al livello sportivo delle partite.

Yamal, Cubarsì… e Fortini

La classifica è naturalmente guidata da Lamine Yamal del Barcellona, seguito dal difensore e compagno di squadra Cubarsí e dal centrocampista francese del Paris Saint-Germain, Zaire-Emery, ma in lista sono presenti tantissimi altri talenti pazzeschi e già affermati come Mastantuono del Real Madrid ed Estevao del Chelsea. Con un rating di 72.8 in graduatoria c’è anche Niccolò Fortini, esterno classe 2006 della Fiorentina.