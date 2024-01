Repubblica: Ecco l’attaccante che serviva a Italiano e alla Fiorentina

Nell'edizione di Firenze de La Repubblica ci sono stamani due pagine dedicate alla Fiorentina.

Pagina 3

Nella parte della cronaca, attenzione puntata sullo stadio: "La prossima stagione Fiorentina al Franchi Nardella rivoluziona i tempi del cantiere". In taglio basso: “Perdite ridotte e capienza ok società e tifosi, tutti contenti in attesa dei prezzi dei biglietti”.

Pagina 16

Sul mercato: “Belotti, c’è l’accordo ecco l’attaccante che serviva a Italiano Jack, la Juve ci prova”. E ancora: “Arriva dalla Roma in prestito oneroso fino a giugno con una riduzione di ingaggio Ora c’è da valutare la posizione di Nzola che può anche rimanere”. In taglio basso sulla squadra: “Sottil ha recuperato da valutare Arthur”.