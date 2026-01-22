Il giornalista e tifoso viola Massimo Basile, corrispondente da New York, sul proprio profilo Facebook si è espresso sulle vicende più recenti di casa Fiorentina.

‘Un interlocutore diretto in inglese, aspetto che…’

“Con questo passaggio di consegne la proprietà Commisso è destinata a parlare più inglese che italiano. La scelta di Paratici, che ha lavorato al Tottenham, indica l’intenzione della proprietà, e dell’entourage americano, di avere un interlocutore diretto in inglese, un aspetto che alla fine potrebbe mettere ai margini chi non è fluente e non ha approfittato di questi anni per studiare”.

‘Ciò implicherebbe un ripensamento di rapporti’

“Se fosse così, non sarebbe un cambiamento marginale perché implicherebbe un ripensamento di tutti i rapporti. Con i dirigenti, la politica, i media, i violinisti”.