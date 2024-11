Serve più il vice Kean o un esterno? Berardi ormai fuori parametri viola e anche Vargas...

C'è chi interverrebbe sulla prima punta e chi invece preferirebbe un altro giocatore di fascia: in attesa di capire le preferenze di Palladino e dei suoi dirigenti, il Corriere dello Sport racconta di due ‘storiche’ piste sulla via dell'abbandono per la Fiorentina. Una è quella che mai ha portato (e mai porterà) a Berardi, che ha scavallato i 30 ed è uscito dai parametri della società viola, nonostante i costi più bassi.

L'altra è quella di Ruben Vargas, un'idea dello scorso gennaio e anche dell'estate che però non ha mai convinto del tutto la Fiorentina: anche per lo svizzero qualche perplessità anagrafica (classe '98).