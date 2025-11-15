Gattuso in cerca del quarto centravanti in otica play-off. "Piccoli non sta brillando ma è sempre sul taccuino del ct"

La strada delle due punte ormai è tracciata per l'Italia di Gattuso, che sia con il 4-2-4 o con il 3-5-2 e nella rosa ideale se la giocheranno in quattro, con Kean e Retegui che ad oggi sono i titolari del ruolo. Il terzo in gerarchia è Pio Esposito e alle loro spalle c'è spazio per la bagarre: Scamacca è partito titolare giovedì in Moldavia ma non è certo del posto e lo stesso Piccoli può giocarsela.

Secondo Andrea Ramazzotti de La Gazzetta dello Sport: “Al tempo stesso però bisogna considerare pure le altre possibilità, ovvero quello che il campionato suggerirà nei prossimi quattro mesi: Lucca e Piccoli finora non stanno brillando ma rimangono sul taccuino del ct; per Camarda ci sarà tempo nel prossimo ciclo. Raspadori merita un discorso a parte perché può fare la punta di peso, ma è un’opzione per cambiare modulo e per attaccare in modo diverso".