L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola: “A Genova De Gea ha parato un rigore e ha salvato il risultato all'ultimo, però anche Leali ha dovuto fare una gran parata su Piccoli. Conoscendo lo stadio e la situazione, essendo stata una settimana un po' particolare, la vedevo molto dura. E invece c'è stata reazione, ho visto anche cose nuove in campo: ti fa ben sperare anche se la situazione è tutt'altro che facile. Ora servono quanti più punti possibile. Devi anche fare qualche calcolo”.

“Di Vanoli mi piace la mentalità. Può tirare fuori agonismo e cattiveria”

Sull'approdo di Vanoli: “Mi piace la mentalità. E spero che i giocatori la intraprendono, perché è quello che deve cambiare principalmente: l'aspetto mentale. Devi essere una classe operaia che lotta dal primo all'ultimo minuto per racimolare punti. A me piacciono le persone come Vanoli, possono tirare fuori carenze comuni ai giocatori di oggi, come la cattiveria e l'agonismo. Può essere un punto a favore”.

“L'importante è che entri nella testa dei giocatori”

“L'importante è che Vanoli entri nella testa dei suoi giocatori. Sicuramente, da quel che ho visto, è giusto che non guardi in faccia nessuno ed è giusto che adesso giochi chi sta meglio. Al momento anche i grossi nomi non stanno affatto brillando, delle volte invece i cambi possono portare qualcosa di diverso. Ora deve essere bravo lui a selezionare, i giocatori che sono lì con lui durante la sosta hanno il vantaggio di conoscerlo meglio”.