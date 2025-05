FOTO - Holm schernisce Kean dopo la griddy dance di ieri sera: la reazione del bomber della Fiorentina

Continua il botta e risposta fra Moise Kean ed Emil Holm sui social. Per chi avesse corta memoria, i due si sono “beccati” per la prima volta lo scorso 15 dicembre, quando il difensore svedese, per festeggiare il successo del Bologna contro la Fiorentina, fece la “griddy dance”, il balletto-esultanza del numero 20 viola dopo i gol, sotto la curva rossoblù.

Chi di griddy ferisce…

Ieri sera, è arrivata la risposta di Kean: gol del 3-2 e balletto in faccia allo svedese, che non ha avuto alcuna reazione ed è rimasto impassibile. Oggi, tuttavia, Holm non ha resistito e si è affidato ai propri canali social per tornare a schernire l'attaccante di Palladino, postando la seguente (ed eloquente) immagine su Instagram:

No comment

Un vero e proprio dissing

Kean, a sua volta, ha ripreso le immagini di Holm dello scorso Bologna-Fiorentina per poi pubblicare la sua “riposta” sul campo. Insomma, un vero e proprio dissing, come si dice nell'ambito musicale del rap, il genere preferito dal bomber viola, che nel tempo libero fa anche il rapper.