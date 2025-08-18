De Santis: "La Fiorentina farà un colpo a parametro zero ed uno in prestito da un top club europeo"

L'intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, è intervenuto durante le trasmissioni di Lady Radio per commentare il calciomercato viola.

Il nome nuovo

“Il nome di Pellegrini è da tenere sotto controllo - ha detto De Santis - è in uscita da Roma e la decisione di Gasperini di levargli la fascia è un chiaro segnale. Anche il giocatore ha capito di non essere centrale e di fronte ad un bel progetto potrebbe lasciare la capitale”.

I prossimi colpi viola

L'intermediario ha continuato dando una valutazione al mercato viola e le lacune ancora da colmare: “Ad oggi il calciomercato della Fiorentina è positivo. Sono valutazioni parziali, ma resistere agli assalti delle big è un segnale per la piazza. La scelta di un mister che è un vincente come Pioli e il mix fra giovani ed esperti alzano il livello tecnico della squadra. Manca ancora qualcosa, però ho l'impressione che la Fiorentina, negli ultimi giorni, possa fare un colpo a parametro zero ed uno in prestito, anche da un top club europeo”.

La cessione di Beltran

Infine una considerazione sulla grana Beltran: “Il River ha bisogno di un attaccante e il primo nome è Beltran, anche i tifosi, dopo le difficoltà dell'attacco, invocano a gran voce l'attaccante. Dietro il no di Beltran al Flamengo c'è sicuramente Gallardo, che ha chiamato l'attaccante viola per dirgli di aspettare.”